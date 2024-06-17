МВД: Признание недействительными загранпаспортов не носит массовый характер

Затруднения при выезде за границу у россиян могут быть связаны с обнаружением в заграничных паспортах ошибок в персональных данных, а также в машиночитаемой зоне документа, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что участились случаи, когда сотрудники погранслужбы находят ошибки в загранпаспортах туристов, признают такие паспорта недействительными и изымают их. Это стало происходить после вступления в силу новых правил выезда из России 1 ноября 2023 года.

В МВД утверждают, что признание недействительными заграничных паспортов россиян не носит массового характера.

По словам Волк, технический сбой, вызвавший ошибки при формировании машиночитаемой зоны, был устранен в прошлом году.

"Что же касается несоответствий в написании имен и фамилий, то наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы "ё" и ее некорректная транслитерация. К примеру, если в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина фамилия, имя, отчество содержат букву "ё" или же она заменена на "е", то в соответствующих реквизитах заграничного паспорта должна указываться эта же буква", - пояснила представитель МВД.

В случае обнаружения ошибки в установочных данных после выдачи загранпаспорта Волк порекомендовала обратиться в оформившее документ подразделение по вопросам миграции с заявлением об ее устранении. Новый паспорт будет оформлен в кратчайший срок без взимания госпошлины.

Ранее консульский департамент МИД России призвал граждан "заблаговременно устранить разночтения имен в документах, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы". Речь идет о написании/транскрипции букв "е" и "ё" в заграничных паспортах. Кроме того, в МИД заявляли, что россиянам нет необходимости проверять при выезде из страны написание фамилии и имени на латинице в своих загранпаспортах.