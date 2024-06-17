В Тюмени ресурсоснабжающая организация оштрафована на 15 млн за коррупционное правонарушение

В Тюмени по постановлению прокуратуры организация оштрафована на 15 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура Тюменской области провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что коммерческая организация на основании договоров подряда производила строительно-монтажные работы на объектах ресурсоснабжаюшей организации. За способствование в заключении договоров, беспрепятственном подписании документации и оплате выполненных работ руководитель организации незаконно передал должностным лицам заказчика 1,2 млн рублей.



Прокуратура области возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого организация оштрафована на 15 млн рублей.



Уголовные дела в отношении лиц, получивших денежные средства, находятся на рассмотрении в суде.

Организация и должностные лица прокуратурой не называется, однако, по информации знакомого с ситуацией источника, оштрафована Механизированная колонна 54 Сибирьэлектросетьстрой. Взятки брали должностные лица Тюменских электросетей.