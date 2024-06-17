В Госдуме обсудят меры, не допускающие выдворения русских переселенцев из России

В Госдуме рассмотрят законопроект о праве органов внутренних дел принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. Комитет по госстроительству уже дал положительную визу, сообщил депутат думы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, это поможет более оперативно решать проблемы россиян, которых хотят выдворить из России за нарушения миграционных правил.

"Если решение будет принимать миграционка, то появится надежда, что в свете нашего уже отлаженного взаимодействия с этим ведомством, подобные вопросы можно будет исправлять более оперативно, не доводя ситуацию до фактического выдворения людей за пределы страны. То есть станет легче "отмотать" вопрос назад и не ломать судьбы людей. Этот аргумент намерен озвучить в процессе работы над законопроектом. Потому что процесс возвращения русских людей на Родину должен быть справедливым и контролируемым", - отметил Иванов.

Напомним, что подтолкнули депутатов к размышлениям истории из Екатеринбурга и Челябинска. В первом семья Морозовых, члены которой уже несколько лет находились в России, отучились в вузах, нашли работу и взяли ипотеку, решили оформить карту мигранта и ВНЖ. Небольшое опоздание с прохождением дактилоскопии могло привести к штрафу и Морозовы были к этому готовы, однако суд внезапно объявил о необходимости выдворить семью из страны и запретить приезжать в Россию следующие пять лет.

В той истории за семью вступились общественники и депутаты, после чего на их сторону встал и суд.

Несмотря на резонанс, похожая история произошла и с Алиной Дорошенко из Челябинска. Двоюродная сестра участника СВО приехала из Казахстана, чтобы наконец воссоединиться с родственниками. В январе вместе с супругом они обратились в УМФС, чтобы уточнить сроки пребывания на территории РФ. Спокойно подготовив все документы, вместо справки ВНЖ супруги получили повестку в суд, где было принято решение о выдворении из страны на пять лет.

Пока история Алины не имеет счастливого конца. Девушка сотрудничает с русской общиной и уже подала кассационную жалобу, надеясь восстановить справедливость.

"Русских выгоняют из России. Дикая ситуация в Екатеринбурге. Причина: невыполнение одного из новых формальных требований "миграционки" по прохождению дактилоскопии. Готовлю запрос в ГУ МВД по Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации. Еще не хватало нам таким образом соотечественниками разбрасываться. А то получается на СВО за своих кровь проливаем, а здесь, в тылу, "сдаем" своих из-за юридической формальности", - писал ранее Иванов в своих соцсетях