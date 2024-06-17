На Уралмаше женщина пырнула мужчину ножом

Сегодня днем в Екатеринбурге на Уралмаше между парой произошла поножовщина. Женщина пырнула, предположительно, своего возлюбленного, после чего стала просить окружающих вызвать "скорую".

Как сообщает Telegram-канал "Бандитский Екатеринбург", инцидент произошел около 14.15. Очевидцы засняли, как женщина, предположительно, в состоянии опьянения, подошла к мужчине, сидящему на лавочке, и что-то сказала. Тот ударил ее по лицу и стал нападать, после чего женщина пырнула мужчину ножом в спину. Тот, пошатываясь, сделал несколько шагов и упал. Женщина сразу стала кричать и просить вызвать "скорую помощь".

На записи не разобрать, что именно было в руке женщины, однако очевидцы предполагают, что нож. В канале также сообщают, что конфликт возник из-за ревности.

"Сообщение о причинении телесных повреждений мужчине поступило в отдел полиции №15 около 14.15. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Ему оказана необходимая помощь. По имеющейся информации жизни пострадавшего ничего не угрожает. Прибывший на место наряд ППСП задержал гражданку, причастную к данному инциденту", – сообщили в городском УМВД.

Там также добавили, что мужчина не имеет претензий к задержанной. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение.