В Нижневартовске бездомные собаки напали на детей

В Нижневартовске бездомные собаки напали на детей. Следователи начали доследственную проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Двое подростков ехали на мототехнике, когда их стала преследовать стая бездомных собак. Одного из подростков собака укусила за ногу.

В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям лиц, ответственных за организацию работы по своевременному отлову бездомных животных в Нижневартовске, будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.