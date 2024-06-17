МИД КНР прокомментировал мирные предложения Путина по Украине

Китай продолжит работать с международным сообществом, прилагая усилия для содействия урегулированию кризиса на Украине, заявили в МИД КНР, комментируя новые мирные предложения президента РФ Владимира Путина.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. По украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, решительно и активно содействовал проведению мирных переговорам", - заявили РИА Новости в ведомстве.

При этом в МИД Китая не ответили на вопрос о том, готов ли будет Пекин предоставить площадку для Москвы и Киева, если стороны договорятся начать мирные переговоры.

Напомним, 14 июня Путин заявил, что готов прямо сейчас сесть за стол переговоров по украинскому конфликту. Но для этого должны быть соблюдены несколько условий, в частности, отвод украинских соединений с территорий Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР (в их административных границах на момент вхождения в Украину); отказ Украины от намерения вступить в НАТО. При этом президент России не считает Владимира Зеленского легитимной властью в Киеве, но "там все равно есть легитимная власть, есть с кем вести переговоры".