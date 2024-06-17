Час памяти «Тот самый длинный день в году», приуроченный к 22 июня, проведет Астраханская областная библиотека

Ежегодно ко Дню памяти и скорби Астраханская областная научная библиотека проводит мероприятия, посвященные трагической странице истории нашей страны — началу Великой Отечественной войны.

Как сообщили в министерстве культуры Астраханской области, 21 июня в 10:00 в конференц-зале Астраханской областной научной библиотеки имени Н.К. Крупской пройдет час памяти «Тот самый длинный день в году» ко Дню памяти и скорби. Традиционно мероприятие проводится совместно с Астраханской общественной организацией «Дети войны». Во встрече также примут участие члены общероссийского общественного «Движение первых» из города Астрахани, Приволжского и Икрянинского районов, преподаватели и учащиеся СОШ № 39, курсанты Каспийского института морского и речного транспорта.

Гости вспомнят события военного времени, поделятся своими семейными историями об участниках войны. В ходе мероприятия будет работать книжно-иллюстративная выставка «Через века, через года! Помните!». Час памяти завершится возложением цветов к Вечному огню в Братском саду.

В этот же день в 17:00 в рамках проекта «На культурной волне» на парадном крыльце Областной научной библиотеки состоится литературно-музыкальный вечер «Нам это не забыть» ко Дню памяти и скорби. В рамках мероприятия прозвучат стихотворения и песни военных лет, воспоминания об астраханцах-участниках, войны будет работать книжно-иллюстративная выставка «Просто был выбор у каждого: я или Родина». Участниками мероприятия станут члены регионального отделения Союза писателей России, студенты, астраханцы.