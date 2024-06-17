17 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Первоуральцу придется вернуть бабушке деньги, похищенные мошенниками с помощью его счета

В один момент житель Первоуральска стал беднее на 200 тыс. рублей. В этой запутанной истории задействованы мошенники, жертвой которых стала пенсионерка, а также счет уральца, который эти мошенники использовали. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае 2023 года неустановленные лица позвонили пенсионерке со стандартной историей "об оформленных на ее имя кредитах". Лжесотрудник банка сообщил о необходимости отменить текущие процедуры с помощью переоформления этих самых кредитов. Пожилая женщина распрощалась с 350 тыс. рублями, переведя средства на два расчетных счета.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию, а там уже установили собственника счета, куда были переведены 200 тыс. рублей. Как оказалось, мужчина оформил на свое имя банковскую карту, после чего за денежное вознаграждение передал ее третьим лицам. Теперь же, несмотря на то, что владелец счета никоим образом не контактировал с потерпевшей, именно ему предстоит выплатить потерянные пенсионеркой средства.

"Вместе с тем, обстоятельства, в результате которых из ведения владельца банковского счета помимо его воли выбыли денежные средства (в т.ч. утрата банковской карты, неправомерное получение доступа к личному кабинету, добровольная передача банковской карты третьим лицам), сами по себе не лишают клиента прав в отношении денежных средств, находящихся на банковском счете, и права распоряжаться этими денежными средствами. Такие денежные средства принадлежат клиенту", - пояснили в прокуратуре.

Ведомство обратилось в суд от лица пострадавшей с требованием взыскать с первоуральца неосновательное обогащение в размере 200 тыс. рублей. Индустриальный районный суд Перми удовлетворил исковое заявление прокурора в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры города.

Теги: Первоуральск, счет, мошенники, пенсионерка


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