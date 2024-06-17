В Прикамье мигранты избили девушку

В Пермском крае в селе Култаево мигранты приставали к девушке, после чего избили ее. Информация об этом опубликована в группе "Култаево online" в соцсети "ВКонтакте".

"Мигранты, строящие "Озон", приставали и избили девушку", - говорится в сообщении.

Информацию прокомментировали в пресс-службе полиции.

"Вечером 16 июня в ОМВД России "Пермский" поступило сообщение о противоправных действиях со стороны иностранных граждан в отношении жительницы Култаево. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые были доставлены в дежурную часть. Материал проверки для принятия решения направлен в Следственный комитет", - говорится в сообщении.