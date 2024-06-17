В отношении телеведущей Лазаревой* заведено дело об оправдании терроризма

В отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В своем телеграм-канале он опубликовал документ от ГУ МВД по Москве. В нем говорится о том, что были изучены высказывания Лазаревой* об ударах украинских беспилотных летательных аппаратах по объектам в России. Проведено дополнительное лингвистическое исследование, которое подтвердило, что в заявлениях телеведущей содержатся сведения, направленные на оправдание терроризма.

13 июня сообщалось, что МВД России объявило в розыск Лазареву*. Весной одно из интервью, которое она дала, проверяли на признаки публичного оправдания терроризма.

Телеведущая придерживается антивоенной позиции, покинула Россию после начала СВО. Весной высказывала желание баллотироваться на выборах депутатов Мосгордумы, но позже Госдума приняла закон, который фактически лишает иноагентов пассивного избирательного права.

* признана в РФ иноагентом