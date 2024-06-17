До начала осенне-зимнего периода энергетики Астраханской области отремонтируют около 400 км линий электропередачи

Объем средств на ремонт электросетей Астраханской области увеличен на 25%. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Для обеспечения стабильного и безопасного электроснабжения только за первый квартал текущего года специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» отремонтировали 17 высоковольтных и 50 трансформаторных подстанций, а также свыше 50 км линий электропередачи.

"Подготовка и к предстоящему отопительному сезону, когда нагрузка на сети кратно возрастает, идёт активно. На эти цели ресурсоснабжающая компания направила уже 87 млн рублей, что на четверть больше по сравнению с прошлым годом", - отметил глава Астраханской области.

До начала осенне-зимнего периода энергетики отремонтируют в регионе еще около 400 км линий электропередачи, 390 трансформаторных подстанций, заменят 800 дефектных опор, еще 740 – усилят.