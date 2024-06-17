Екатеринбургский суд не стал возвращать в СИЗО Мамедова, обвиняемого в пожаре в Сосьве

Ленинский районный суд не стал отправлять Газанфара Мамедова, обвиняемого в пожаре в Сосьве, обратно в СИЗО. Ранее Верховный суд также признал незаконным 8-месячное заключение фигуранта дела.

Как рассказал Накануне.RU адвокат обвиняемого Алексей Зорин, екатеринбургский суд согласился с решением Верховного и оставил Мамедову меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, что Мамедов является управляющим пилорамы, с которой, как предполагало следствие, весной 2023 года и начался пожар, уничтоживший половину села. Несмотря на это, пострадавшие встали на защиту обвиняемого, утверждая, что знают его семью много лет, и настаивали на освобождении из СИЗО. Они также обращали внимание на то, что других обвиняемых отпустили под подписку о невыезде. В феврале 2024 года Свердловский областной суд изменил меру пресечения Мамедову на запрет определенных действий.

Ранее защита Мамедова рассказала Накануне.RU, откуда именно мог прийти огонь во время пожара в уральской Сосьве.