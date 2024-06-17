В Свердловской области увеличили выплаты контрактникам СВО до 400 тысяч рублей

Семьи свердловчан, заключивших контракт на службу в зоне проведения СВО, теперь получат повышенную единовременную выплату. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Теперь вместо 100 тыс. рублей, семьи контрактников будут получать 400 тыс. Однако касается это только тех военнослужащих, которые заключили контракт с 15 июня.

"Выплата будет способствовать повышению уровня социальной защищенности семей граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с 15 июня по 31 декабря 2024 года", — сообщили в министерстве социальной политики Свердловской области.