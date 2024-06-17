Комитет Госдумы рекомендует парламенту утвердить прогрессивную шкалу НДФЛ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять поправки в Налоговый кодекс, утверждающие трансформацию НДФЛ.

Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета. Существующая базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн руб. Затем она будет плавно повышаться: до 15% (на доход до 5 млн в год), 18% (на доход до 20 млн), 20% (на доход до 50 млн), а доходы сверх этой величины предлагается облагать по самой высокой ставке 22%. Для самозанятых ничего не меняется, действующие сейчас ставки налога на профессиональный доход сохраняются, пишет РИА Новости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов дал дополнительное пояснение относительно "конкурентоспособного" налогообложения, которое строится сейчас в России. По его словам, по прогрессивной шкале будет облагаться не вся сумма заработка, а только разница.

"Дополнительному объему налогообложения будет подлежать только разница. То есть, если вы получаете не 200 тыс. руб., а 250 тыс., то 200 тыс. будет облагаться по ставке 13%, а к 50 тыс. добавятся только два пункта – 15%. Мне кажется, это несущественная нагрузка", - сказал Силуанов.

При этом далеко не все россияне в курсе, что Госдума уже начала рассматривать налоговую реформу с вводом дифференцированной шкалы НДФЛ.

"Пока общественное мнение формируется. Только две трети респондентов знают о предстоящей налоговой реформе. Через 2-3 недели мнение сформируется. Пока люди пытаются зафиксировать и понять, кого это коснется и не коснется", - рассказал на Петербургском экономическом форуме гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.