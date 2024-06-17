17 Июня 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханский проект для детей с ОВЗ получил главную медицинскую премию России «Призвание»

В номинации «За создание нового направления в медицине» премии удостоен совместный социальный проект «Мы слышим и хотим говорить!» НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, астраханского драмтеатра и школы-интерната №3 г. Астрахани для детей с ОВЗ. Задачу по социальной адаптации детей в различных направлениях поставил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Речь идёт об уникальной комплексной системе ранней диагностики нарушения слуха и последующей реабилитации детей с нарушением слуха после кохлеарной имплантации. В многоэтапном проекте, который реализуется с 2018 года по инициативе уроженца Астрахани, директора НМЦИЦ отоларингологии ФМБА России Николая Дайхеса, задействованы врачи, педагоги, профессиональные актёры. Социокультурная реабилитация детей происходит через театральную деятельность.

Директор Астраханского драмтеатра Лилия Гурко, получавшая награду в составе проектной группы, сообщила, что этап проекта, непосредственно связанный с театральными постановками с участием детей, перенёсших операцию, дающую возможность слышать, раскрывает их коммуникативные способности, обогащает речь, позволяет детям чувствовать себя свободно и уверенно.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Когда мы начинаем с ними заниматься, они не только говорят, они поют, танцуют, учат роли в рамках подготовки спектакля. Эти постановки уже давно вышли за пределы Астрахани – они неоднократно занимали призовые места на всероссийских конкурсах и фестивалях. Врачи, дающие детям возможность слышать с помощью импланта, сотворяют настоящее чудо. А мы помогаем этому чуду развиваться», – отметила Лилия Гурко.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Премия «Призвание» — совместный проект Первого канала и Минздрава России. Ежегодно высокой награды удостаиваются лучшие специалисты сферы здравоохранения, которые совершили прорыв в создании новых методов лечения и диагностики, сделали яркие научные открытия и внесли огромный вклад в развитие мировой медицины. Проект реализуется с 2001 года. Торжественная церемония вручения премии по традиции проходит в канун Дня медицинского работника. Перед торжественной церемонией с финалистами премии встретилась заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что премия «Призвание» – не просто чествование лучших врачей России, но и возможность привлечь в профессию молодых людей.

Теги: медицинская премия призвание, астраханский драмтеатр, проект для детей с овз, игорь бабушкин


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