Участник СВО из Тюмени нашел работу благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства

Участник специальной военной операции из Тюмени нашел работу благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Владимир Окотэтто посетил ярмарку "Работа России. Время возможностей" 12 апреля. Тогда в Тюменской области более 240 работодателей представили вакансии. Работу нашли почти 1 000 человек, в том числе и Владимир.

Владимир Окотэтто уроженец небольшого ямальского села, охотник, снайпер, прошедший вторую чеченскую войну. К участию в спецоперации подтолкнули две причины: желание встать на защиту Родины и найти сына-военнослужащего, связь с которым прервалась. Владимир смог это сделать и продолжил исполнять воинский долг. После ранения и реабилитации мужчина задумался о возвращении к мирной жизни.

Встреча с будущим работодателем состоялась на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Должность сервисного механика ему предложили в "СНГК "Восток-Запад", где он трудится по сей день.

Второй этап самого масштабного кадрового события года состоится 28 июня во всех муниципалитетах Тюменской области.

Прошедший в апреле первый региональный этап собрал на своих площадках более 240 работодателей региона. Вниманию соискателей они представили почти 3200 вакансий. В результате каждый пятый посетитель ярмарки нашел себе работу, а работодатели подходящих специалистов.