Визит Путина в КНДР состоится 18-19 июня

Президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом КНДР 18-19 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

После Северной Кореи - 19-20 июня - Путин прибудет во Вьетнам.

Президент РФ единожды посещал Северную Корею – это было 19−20 июля 2000 года. Тогда Владимир Путин встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.

Вьетнам Путин во время своего пребывания на посту президента посещал четыре раза – последний раз в ноябре 2017 года с рабочим визитом на саммит АТЭС.