Госдуме рекомендовали увеличить дефицит бюджета России

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении изменения в закон, увеличивающие дефицит бюджета страны.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, дефицит бюджета составит в 2024 г. 2,12 трлн руб. (1,1% к ВВП), что на 524,7 млрд руб. выше запланированного уровня. Также предлагается на 2,8 млрд руб. снизить общий объем доходов федерального бюджета на текущий год.

Госдума рассмотрит законопроект 20 июня, пишут "Ведомости".