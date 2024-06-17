В Москве уже 121 человек обратился к врачам с симптомами ботулизма

За медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Они проходят необходимое обследование на это заболевание в условиях специализированного стационара.

На данный момент 55 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии. Из них 30 человек — в реанимации. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

В субботу сообщалось, что несколько человек попали в больницу после того, как поели консервированного тунца и лобио в Москве.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Продажа продукции, которая могла стать причиной заболевания, приостановлена.

Baza сообщает, что все пострадавшие употребляли салат лобио от "Кухни на районе" и салат с тунцом от ООО "Гастропорт". После новостей о десятках пострадавших от ботулотоксина "Кухня на районе" приостановила работу.