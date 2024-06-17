В Сургуте пешехода насмерть придавило бетономешалкой

Сургуте мужчину придавило бетономешалкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Страшное ДТП произошло сегодня днем, рядом с домом №27 по ул. Сосновая. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя транспортным средством "HOWA", совершил наезд на пешехода 1985 года рождения, который скончался до приезда "скорой помощи".

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего.