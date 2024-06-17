17 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Главный девелопер Академического растит будущих инженеров для отрасли со школьной скамьи 

Талантливых школьников – учеников школы №79-ой, которую курирует ООО "РСГ-Инженерная Инфраструктура" (входит в ГК "КОРТРОС"), поощрили за новаторство: необычный взгляд на привычные вещи и личные изобретения.

Свои работы учащиеся продемонстрировали на 300-летии Уральского отделения Российской академии наук во дворце Дзюдо, где собрались ученые мужи и главный девелопер восьмого района-Наукограда. Юные инженеры смогли удивить как научное сообщество, так и инженеров из строительной отрасли – представителей одного из ведущих российских девелоперов и компании-основателя района Академический в Екатеринбурге.

К примеру, девятиклассник смог создать датчик протечки, который издает звуковые сигналы и звонит на мобильный телефон потенциальному собственнику, предупреждая об аварийной ситуации. Кроме того, есть и работы с энергоэффективными решениями, которые сопровождаются определенными расчетами, в том числе экономии для потребителя, и многое другое.

За любовь юных Кулибиных к инженерным наукам ведущий застройщик проекта комплексного освоения территории "Академический" решил их поощрить. Школьники, среди которых были учащиеся начальных классов, а также их наставники-педагоги, посетили инновационные центры в Москве (Сколково) и Перми (компания "Промобот", которая занимается разработкой и производством сервисных роботов). Эти поездки стали для ребят не только возможностью познакомиться с передовыми технологиями и пообщаться с профессионалами в своих областях, но и стимулом для дальнейшего развития.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Работы детей удостоились внимания не только руководства группы компаний "КОРТРОС", но и действующих сотрудников УрО РАН, настоящих академиков и людей от науки. Да, ребята представили уже тиражируемые вещи, но всех нас поразил и воодушевил именно подход к проработке идей, поиск каких-то небанальных решений и эксклюзивное использование детьми простых подручных материалов в создании своих проектов", – рассказал гендиректор ООО "РСГ-Инженерная инфраструктура" (входит в ГК "КОРТРОС") Алексей Обухов.

Руководство школы отмечает, что благодаря поездкам ребята, увлекающиеся робототехникой, были поражены уровнем автоматизации и роботизации, который существует в современном мире.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Поездки в Сколково и в Пермь стали для учеников не только интересным приключением, но и важным шагом в их образовательном процессе. Они помогли им лучше понять, как устроены современные технологии и как они могут быть использованы для решения различных задач", – поделилась директор школы №79 Елена Камышанова.

Примечательно, что юные инженеры всерьез занимаются наукой и интересуются современными технологиями: подрастающие жители Академичсекого успешно занимаются робототехникой в школе, участвуют в профильных турнирах и даже занимают там призовые места. А главный девелопер района, тем временем, не только возводит жилые кварталы и создаёт необходимую для нового района инфраструктуру, но и старается обеспечить талантливую молодежь всем необходимым для её личного и карьерного роста.

"Для нас важно, чтобы каждая семья, которая здесь живет или только рассматривает возможность приобретения жилья здесь, понимала, что в Академическом есть основа для развития на перспективу. Это не просто строительный проект, это проект, который предусматривает возможность для детей развиваться со школьной скамьи и двигаться в фундаментальную науку и в высокотехнологичное производство. Мы, как основной застройщик проекта "Академический" будем работать над этим и дальше, вкладывая все возможные ресурсы в его развитие, несмотря на то, что подобные вещи для нас не имеют очевидного бизнес-эффекта. Суть в другом: мы вкладываемся в будущее, мы вкладываемся в создание возможностей", – подчеркнул генеральный директор ГК "КОРТРОС" Станислав Киселев.

Подрастающие жители Академического успешно занимаются робототехникой в школе, участвуют в профильных турнирах и даже занимают там призовые места. А главный девелопер района не только возводит жилые кварталы и создаёт необходимую для нового района инфраструктуру, но и старается обеспечить талантливую молодежь всем необходимым для ее личного и карьерного роста. Так, руководители УрО РАН и ключевого застройщика района – группы компаний "КОРТРОС" – ранее подписали соглашение о создании на базе Института электрофизики Уральского отделения РАН о реализации совместных проектов ученых и застройщика в образовательной и научно-технической сферах.

Теги: Академический, новаторство


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