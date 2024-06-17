В Оренбуржье парень, мечтавший стать пожарным, поджигал здания

В селе Шарлык в Оренбургской области 18-летнему студенту одного из районных образовательных учреждений вменили поджоги хозяйственных построек, сараев, гаражей по улицам Советской и Фрунзе. Любопытно, что сделал это, как полагают силовики, человек, мечтавший стать пожарным.

На Советской сгорели сарай и находящийся в нем автомобиль марки ВАЗ, на Фрунзе – восемь хозяйственных построек. Силовиками задержан 18-летний студент образовательного учреждения района, который сознался в содеянном.

"Ночью он складывал сухую траву возле нижней части забора и поджигал ее с помощью зажигалки, начинался пожар. Произошедшее, в том числе работу пожарных, он снимал на видео. Молодой человек пояснил полицейским, что с детства мечтал стать огнеборцем и хотел посмотреть, как действуют сотрудники МЧС при тушении пожаров. Возбуждены два уголовных дела по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества"", - сообщает УМВД по Оренбургской области.