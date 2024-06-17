Песков прокомментировал заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности - это очередное нагнетание напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что высказывание Столтенберга противоречит той позиции, которой Запад маскирует заведомо бессмысленные мероприятия, такие как конференция по Украине в Швейцарии.

"То, что сказал господин Столтенберг, явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне", - приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, Столтенберг сообщил о том, что входящие в это объединение страны заговорили о приведении ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. По его словам, альянс должен продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса.

В конце мая первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил о том, что страны НАТО проводят вблизи России учения, во время которых отрабатывают ядерный удар по российский территории. Такая ситуация требует принятия адекватных мер по защите и охране рубежей, считает Кулишов.