Суд выпустил из СИЗО экс-директора "Водоканала" Первоуральска Гузаирова

Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшему директору "Водоканала" Первоуральска Артуру Гузаирову и выпустил его из СИЗО.

Напомним, что 31 мая Первоуральский городской суд продлил нахождение в СИЗО Гузаирову до 3 июля 2024 года. Обвиняемый и его защита обжаловали постановление в Свердловском областном суде, прося для обвиняемого меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Сегодня, изучив материалы дела и заслушав стороны, Свердловский областной суд отказал в ходатайстве о продлении срока содержания в СИЗО и избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста по 2 мюля 2024 года.

"Определено место нахождения на период действия меры пресечения, а также установлен ряд запретов – на общение со свидетелями, другими подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, на отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, использование интернета за рядом исключений", – пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, Гузаиров обвиняется по статьям УК РФ "Халатность" и "Превышение должностных полномочий". Силовики задержали бывшего директора "Водоканала" Первоуральска в конце апреля. Его "взяли" на парковке дома на улице Ленина, в котором тот проживает.