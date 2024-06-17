17 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Защитник тишины из Пионерского сам пришел в полицию после стрельбы во дворе

Житель Пионерского района Екатеринбурга, который решил навести тишину во дворе ночью при помощи ружья, сам пришел в полицию. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

По его словам, сыщики уголовного розыска ОП №3 оперативно установили личность владельца ружья, проживающего на улице Советская. Тот, в свою очередь, "не стал играть с силовиками в "кошки-мышки", и сразу же пришел с повинной в дежурную часть территориального ОВД.

Житель Пионерского района Екатеринбурга, устроивший стрельбу во дворе из-за шума(2024)|Фото: В.Н. Горелых

"Это местный житель по имени Данил, 1982 года рождения, ранее не судимый, работает электромонтажником в коммерческом предприятии, проживает с супругой и тремя детьми. По предварительным сведениям, накануне поздним вечером группа неизвестных молодых людей громко шумела на улице, мешая людям отдыхать. Данил сделал замечание и попросил не нарушать покой граждан. Однако, в ответ услышал лишь хамство и угрозы. Что, по его показаниям, и подтолкнуло достать из сейфа зарегистрированное охотничье ружье "МР 27 М". Выйдя на улицу, он сделал один предупредительный выстрел в воздух. В свою очередь нарушители спокойствия в ответ произвели несколько выстрелов. После чего все разошлись. К счастью, конфликтная ситуация закончилась без пострадавших", - рассказал полковник Горелых.

Он также добавил, что двухствольное ружье у Данила забрали и приобщили к проверочным материалам.

Ружье, из которого стрелял житель Пионерского района Екатеринбурга(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Помимо этого, хулиганов, устроивших ответную пальбу, также разыскивает полиция. Их действиям будет дана правовая оценка. Расследование продолжается.

"По итогам разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение. Это может быть административное дело по ст. 20.13 КоАП РФ - стрельба из оружия в не отведенных для этого местах. Или ст. 213 УК РФ – хулиганство с применением оружия. Результат будет зависеть от того, поступит ли от местных жителей официальное заявление в территориальный ОВД", - добавил Горелых.

Напомним, что местный житель рассказал свою версию событий, подробно описав конфликт с приезжими. В социальных сетях в комментариях все также заступаются за владельца ружья, выражая сочувствие уральцу, которому теперь придется отвечать за попытку сохранить тишину в своем дворе. В противовес упреки льются в сторону мигрантов и правоохранительной системы, которая долгие годы не может понять, как разбираться с шумными компаниями под окнами многоэтажек.

Теги: Пионерский, Екатеринбург, Советская, стрельба, ружье


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Ранее 17.06.2024 11:36 Мск Екатеринбуржец устроил стрельбу во дворе, где шумели мигранты

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