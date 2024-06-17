Путин посетит Якутск

Президент Владимир Путин побывает в Якутске. Во время поездки он познакомится с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей Якутии.

Глава государства уделит существенное внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030". Общение с участниками этих программ, а также с деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке, стоит отдельным пунктом рабочей поездки.

Кроме того, запланирована рабочая встреча Путина с руководителем Якутии Айсеном Николаевым, сообщает пресс-служба Кремля.