Нарышкин: При отказе Киева от предложений Путина следующие условия будут жестче

Следующие условия мира для Украины будут более жесткими, если Киев отвергнет предложение президента России Владимира Путина, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими", - цитирует Нарышкина ТАСС.

Напомним, 14 июня Путин заявил, что готов прямо сейчас сесть за стол переговоров по украинскому конфликту. Но для этого должны быть соблюдены несколько условий, в частности, отвод украинских соединений с территорий Запорожской и Херсонской областей, ЛНР и ДНР (в их административных границах на момент вхождения в Украину); отказ Украины от намерения вступить в НАТО. При этом президент России не считает Владимира Зеленского легитимной властью в Киеве, но "там все равно есть легитимная власть, есть с кем вести переговоры".