Семья из Екатеринбурга заразилась герпесом после купания в Шарташе

Решение отдохнуть на пляже в жаркие июньские деньки обернулась для семьи из Екатеринбурга походами в больницу. Как рассказала местная жительница, ей, ее детям и их бабушке даигностировали герпес после купания на озере Шарташ.

Как передает "Инцидент Екатеринбург", в эти выходные женщина, двое детей 6 и 13 лет, а также их бабушка отправились на озеро искупаться. После этого вся семья покрылась красными зудящими и болезненными пятнами. В больнице поставили диагноз - герпес.

Напомним, еще на прошлой неделе в Роспотребнадзоре заявили, что в Свердловской области пока нет ни одного безопасного пляжа.