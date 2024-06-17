В Екатеринбург поступили новые купюры в 5000 с изображением уральской столицы

В Екатеринбург прибыла партия новых купюр номиналом 5 тыс. рублей. Напомним, что на них было решено отобразить достопримечательности уральской столицы.

Новостью делится Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией Екатеринбурга. Там также отмечают, что пока банкноты используются только в качестве сувениров. Войдут ли они в обиход пока неясно, но уже скоро об этом станет известно.

Напомним, 16 сентября Центральный банк России официально презентовал новые банкноты номиналом в 1000 и 5000 рублей. Теперь на лицевой стороне 5-тысячной купюры красуются стела "Европа-Азия" из Екатеринбурга и самые высотные здания города, а на оборотной - памятник "Сказ об Урале" в Челябинске и стела "66 параллель" (Полярный круг) в Салехарде. Там также размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России, где содержится подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.

"Модернизированные" купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.