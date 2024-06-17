МВД объявило в розыск бывших журналистов "Новой газеты"

МВД РФ объявило в розыск бывшую журналистку издания "Важные истории" (признано Минюстом СМИ-иноагентом) Екатерину Фомину.

Также в розыск объявлен главный редактор интернет-издания Роман Анин (признан в РФ иноагентом). Об этом говорится в базе ведомства. Статьи, по которым они разыскиваются, в МВД не уточняют.

Фомина и Анин раньше работали в "Новой газете". В январе против Фоминой было возбуждено уголовное дело по статье о фейках против армии.

Напомним, в феврале главреда "Новой газеты" Сергея Соколова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. В 2022 году суд постановил признать недействительной регистрацию печатной версии "Новой газеты" в качестве СМИ.