17 Июня 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

До 75% доведен уровень импортозамещения семенного материала в АПК Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о предварительных итогах посевной кампании выступил и. о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

Андрей Травников поручил руководству министерства сельского хозяйства региона внимательно контролировать до самого конца завершение посевной кампании и выполнение всех других агротехнических мероприятий.

Яровой сев по состоянию на 16 июня 2024: посевные работы в регионе проведены на площади 1 961,6 тыс. га, зерновые и зернобобовые культуры высеяны на площади 1 млн 487 тыс. га (90%), технические – 357 тыс. га (109%), кормовые культуры – 217,9 тыс. га (91,2%), картофель высажен на площади 3,3 тыс. га (90,7%), овощные культуры – 572,3 га (105,6%). Значительно превышены плановые показатели по севу технических культур: льна-кудряша, сои, рапса, подсолнечник, сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

На грядущий урожай большое влияние оказывает качество семенного материала. Исходя из плановых площадей, новосибирским агропредприятиям требовалось около 300 тыс. тонн материала, но регион уже в марте имел 307 тыс. тонн, а к середине сева – 322 тыс. тонн. Исходя из погодных условий, предприятия смогли лавировать и переходить с одной культуры на другую, обладая семенным материалом и сохраняя посевные площади на должном уровне. Идёт плановая работа по сортообновлению и сортосмене, из всего семенного материала более 10% – это новые сорта, новые культуры, которые были введены в оборот.

В этом году новосибирские аграрии основной упор делали на семена отечественной селекции. Ещё в марте соотношение между импортной и отечественной селекцией было 60 на 40, но к началу посевной планка отечественного материала была повышена до 75, и работа по импортозамещению семенного материала отечественными образцами продолжается. Семена краснодарской селекции показывают в сибирских условиях очень хорошие результаты, особенно по озимым, их качественные и количественные характеристики значительно превышают ожидаемые результаты. В этом году полностью, на 100% посевы кукурузы и сои выполнены семенами российской селекции. Задача – полностью обеспечить импортозамещение в этом направлении.

(2024)|Фото: nso.ru

Обновление тракторного парка идёт в плановом режиме, приобретается техника отечественного производства с помощью субсидирования предприятий.

Подъём пара проведён на площади 47,6 тыс. га (12,2% к плану). Внесено 109,8 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 870,2 тыс. га (в том числе подкормка озимых культур проведена на площади 11,8 тыс. га). Гербицидная обработка проведена на площади 155,1 тыс. га (10,4% к плану).

Агротехнические специалисты в этом году также с превышением плана вели подготовку почвы – в частности, прибивка влаги сделана в благоприятные сроки на площади 1 млн 600 тыс. га.

(2024)|Фото: nso.ru

Общие затраты на посевную кампанию составляют 17,4 млрд рублей, более половины стоимости приходится на минеральные удобрения и химические средства защиты. Общий объём государственной поддержки аграриев в этом году составит 5 млрд 165 млн рублей.

В весенних полевых работах задействовано 7098 тракторов, в том числе 2291 высокопроизводительный, 3252 грузовых автомобиля, 4895 сеялок, в том числе 1253 единицы современных высокопроизводительных посевных комплексов.

Теги: апк, аграрии, андрей травников, семенной материал, посевная, удобрения


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