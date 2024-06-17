17 Июня 2024
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Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Zloy_ekb 18+&quot; / t.me/zloy_ekb

Екатеринбуржец устроил стрельбу во дворе, где шумели мигранты

Сегодня ночью в одном из дворов в Пионерском районе Екатеринбурга было неспокойно. Помимо шума гуляющей во дворе компании жители домов на Советской услышали выстрелы из ружья своего соседа, который решил разобраться с молодежью.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчина выходит из подъезда с ружьем. Почти вся компания забежала на площадку и стала кидать в уральца камнями. На него также стал словесно нападать один из нарушителей спокойствия, угрожая, но все же боясь подойти к мужчине с оружием.

В какой-то момент жилец сделал несколько выстрелов в воздух. На шум выбежал местный житель из другого подъезда, который успокоил соседа и сказал компании успокоить своего знакомого, который все намеревался разобраться с владельцем ружья. Весь конфликт сопровождался угрозами, оскорблениями и матами с обеих сторон. У парня, проявлявшего агрессию к местному жителю, был нерусский акцент.

Житель Пионерского, устроивший стрельбу во дворе из-за шума(2024)|Фото: скриншот видео с телеграм-канала "Zloy_ekb 18+" / t.me/zloy_ekb

"Сведения о неадекватном поведении "Уральского Рэмбо" зарегистрированы в дежурной части ОП № 3 УМВД по Екатеринбургу. Личность стрелка устанавливают сыщики уголовного розыска, работающие на месте происшествия. Проводится поквартирный обход жилого массива. По итогам оперативных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Тем, кто владеет информацией о данном ЧП, просьба сообщить в органы полиции по линии 02", – сообщил начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

Очевидец событий и местный житель рассказал свою версию событий. По его словам, из ружья мужчина выстрелил всего один раз, другие четыре произвели уже из пистолета приезжие.

"Слышал, как они потом хвалились и жалели, что в обойме было мало патронов. Кто стрелял 4 раза из пистолета, кричал, что русских в рот ****. После инцидента на улице было всего 5 славян и целая куча приезжих. Приезжие говорили, что разберутся по-своему с мужиком с ружьем. Кто-то вызвал русскую общину. Приехало 2 человека, пообнимались с приезжими и уехали. Слышал, что приезжие тренируются на Мира, тайским боксом занимаются", - рассказал подписчик.

По его словам, полиция приехала через 15 минут после инцидента, предложила мигрантам написать заявление, однако те не стали. Сами же приезжие рассказали правоохранителям свою версию событий, в которой они тихо сидели, и вдруг на них выпрыгнул мужик с ружьем. Про выстрелы в ответ они, по словам очевидца, умолчали. Он также добавил, что полиция не стала больше никого опрашивать.

В комментариях в социальных сетях многие отмечают, что уралец поступил неправильно, выйдя на компанию с ружьем. Но, при этом, не спешат его обвинять, напротив, относясь с пониманием и делясь собственными историями о ночных "разборках" под окнами. Упреки же летят в сторону правоохранительной системы, которая никак не помогает мирным жителям утихомирить шумные компании, и якобы вынуждает защищать свое спокойствие самостоятельно. Некоторые даже выразили сочувствие несдержанному уральцу, которому теперь грозят неприятности с законом.

Теги: Пионерский, Екатеринбург, стрельба, ружье, мигранты


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Развитие сюжета:

Ранее 17.06.2024 12:46 Мск Защитник тишины из Пионерского сам пришел в полицию после стрельбы во дворе

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