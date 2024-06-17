Названы самые дорогие для иностранцев города мира

Составлен рейтинг самых дорогих городов мира для иностранцев. Тройка лидеров выглядит так: Гонконг, Сингапур, Цюрих, Женева и Базель.

В топ-10 из европейских городов также представлен Лондон – британская столица заняла восьмое место, пишет РБК. Помимо Гонконга и Сингапура в число других самых дорогих азиатских городов вошли Шанхай (23-е место), Пекин (25-е место) и Сеул (32-е).

Внизу рейтинга оказалась в том числе столица Киргизии Бишкек (223-е из 226 мест).