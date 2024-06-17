XI Сибирский транспортный форум в Новосибирской области станет площадкой обсуждения национальных целей в дорожной сфере

С 19 по 21 июня 2024 года в Новосибирской области состоится XI Международный Сибирский транспортный форум и выставка «Современный транспорт и инфраструктура». На базе МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдут дискуссии по актуальным направлениям транспортной и дорожной инфраструктуры. Одной из тем обсуждения станет исполнение майского указа Президента России о национальных целях развития до 2030 года, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Год назад мы обсуждали логистику, в том числе переориентацию перевозки грузов с запада на восток страны, а также роль Сибирского федерального округа в логистической цепочке. В этом году мы будем обсуждать новый майский указ Президента России, в котором сформированы новые национальные цели, в том числе касающиеся создания комфортной и безопасной среды для человека. Это цели, которые мы должны достигнуть до 2030 года. Сюда входят и обновление пассажирского транспорта, и приведение в нормативное состояние федеральной сети автомобильных дорог, и снижение смертности на них, увеличение авиационной подвижности и переход на отечественные самолеты», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Одним из главных событий XI Международного Сибирского транспортного форума станет пленарная дискуссия, в которой примут участие советник Президента РФ Игорь Левитин, председатель общественного совета при Минтрансе РФ Татьяна Горовая, полномочный представитель Президент РФ по Сибирскому федеральному округу Анатолий Серышев. Тема пленарного заседания: «Ключевые приоритеты и задачи транспортного развития для качественного роста экономики Россия».

Дискуссионные площадки, круглые столы, конференции, панельные дискуссии пройдут по 10 актуальным направлениям: воздушный, железнодорожный, водный, пассажирский транспорт, дорожно-строительный комплекс, транспорт и логистика, безопасность дорожного движения, безопасность населения на транспорте, беспилотные авиационные системы, цифровизация и инновации, наука, образование, кадры.

Также на выставке «Современный транспорт и инфраструктура» будут представлены более 50 экспонентов. В отдельном павильоне участники увидят как отечественных, так и зарубежных производителей, а отдельной зоной станут беспилотники.

Напомним, распоряжение Правительства региона и О проведении XI Международного Сибирского транспортного форума и выставки «Современный транспорт и инфраструктура» подписал Губернатор Андрей Травников. Форум и выставка проводится Правительством Новосибирской области при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Комитета Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Участие в Форуме бесплатно после регистрации на сайте.