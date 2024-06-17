Mash: В Москве задержан ректор Воронежского госуниверситета

Ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого задержали в Москве по подозрению в даче взятки, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, два года назад Ендовицкий заплатил за диссертацию своей жены, которую она не писала. По предварительным данным, взятка составила полтора миллиона рублей.

Ендовицкий занимает пост ректора ВГУ с 2011 года. Он также является заместителем секретаря Воронежского регионального отделения партии "Единая Россия" и депутатом Воронежской областной думы.