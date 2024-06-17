Путин вывел ФМБА из подчинения Минздрава

Президент России Владимир Путин своим указом вывел федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) из подчинения Минздрава. Теперь руководить им будет глава государства.

Указ президента опубликован на портале правовой информации.

ФМБА России обслуживает более 3 млн жителей закрытых административных территориальных образованиях на 40 отдельных территориях (в том числе городах-спутниках АЭС и наукоградах), расположенных в 56 субъектах федерации и Байконуре в Казахстане. В структуру ФМБА входят 292 подведомственные медицинские организации. В сферу ответственности агентства входит охрана здоровья работников более 700 организаций с особо опасными условиями труда, рисками радиационного, химического и биологического поражения, в том числе подразделений государственных корпораций "Росатом" и "Роскосмос", объектов химической и оборонной промышленности, а также учреждений, в которых хранятся музейные штаммы микроорганизмов и вирусов.