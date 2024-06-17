Жителя Новоуральска приговорили к пожизненному за убийство четырех человек путем поджога дома

Житель ЗАТО г. Новоуральск Егор Стародубцев отправится в исправительную колонию общего режима пожизненно за убийство четырех человек и поджоги чужого имущества. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Доказано, что в апреле прошлого года тогда еще 18-летний Стародубцев, будучи пьяным, пришел в дом к своей несовершеннолетней подруге и ее маме в с. Тарасково Новоуральского городского округа. Из чувства мести парень решил сжечь дом, проник внутрь, поджег опил и мягкую подушку, не забыв на выходе прихватить телевизор. После он нашел в бане бензин, разлил его по полу в парилке и также поджег. Баню потушили односельчане, жилой дом со всем имуществом пострадали сильнее. Сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей.

Тем же способом, но уже более жестоким, парень решил разобраться со своим знакомым и его гостями. В мае того же года Стародубцев пришел домой к знакомому, с которым у него возник конфликт. Зная, что в доме находятся еще три пьяных человека, которые не смогут быстро эвакуироваться, обвиняемый поджег сухие доски, лежавшие напротив входа, тем самым заблокировав огнем единственный выход из строения – на окнах дома были решетки. В результате от отравления угарным газом погибли четыре человека. От пожара пострадали также соседний дом и гараж. Общий ущерб составил более 1,1 млн рублей.



Стародубцеву предъявлено обвинение по ч.2 ст.167; ч.2 ст.167 – умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее значительный ущерб; ч.1ст.139 – незаконное проникновение в жилище; п. "в" ч.2 ст.158 – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину; п.п. "а", "д", "е" ч.2 ст.105 УК РФ – убийство, двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом.

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу, назначив обвиняемому пожизненное лишение свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Стародубцев заявлял, что не согласен с наказанием, которое для него запрашивал прокурор. При этом, гособвинитель обратил внимание суда на показания свидетелей, которые утверждали, что парень склонен к поджогам.