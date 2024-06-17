В Югре жители самостоятельно возводят дамбу, чтобы защитить электростанцию от паводка

Жители Югры сутки напролет строят дамбу рядом с электростанцией в Березовском районе, чтобы защитить ее от паводка. Видео работ опубликовал telegram-канал Ural Mash.

Сейчас уровень воды в Оби — 963 сантиметра.

Напомним, в Югре затоплено 724 приусадебных участка и шесть домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района.

Напомним, что в апреле в соседней Тюменской области жители села Пахомова также своими руками возвели дамбу, чтобы спасти свои дома от паводка. Однако чиновники заставили ее разобрать, заявив, что старания напрасны, поскольку жильцы имели "неосторожность" один край дамбы присыпать к дому одного из подчиненных майора МЧС. Местным пришлось нанимать экскаватор, чтобы отгрести глину от дома. По их словам, это убило в них желание делать что-либо еще для спасения.