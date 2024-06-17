17 Июня 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Фото: НАК

ФСБ задержала бывшего чиновника Минсельхоза, скрывавшегося 12 лет

Задержан бывший чиновник Минсельхоза России Олег Донских, скрывавшийся от следствия 12 лет. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Донских был задержан сотрудниками ФСБ в Истринском районе Московской области. По данным следствия, в 2007 и 2008 годах бывший чиновник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные «Россельхозбанку» кредиты. Кроме того, они присвоили средства, полученные от «Росагролизинг» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более 2 млрд рублей.

Соучастники преступления – предприниматели из Липецкой области – были задержаны. В 2017 году суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 и 11,5 лет.

Донских удалось скрыться от следствия. Ему было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск.

В полиции сообщали, что вскоре после бегства Донских прислал в Минсельхоз заявление об увольнении, которое было подписано задним числом. Тогдашний министр сельского хозяйства Елена Скрынник защищала своего подчиненного. Вскоре она сама стала свидетелем по уголовным делам против Донских.

В рамках дел прошли обыски в Москве и Липецкой области. В феврале 2012 года следователи обыскали дома бывшего первого замминистра сельского хозяйства Сергея Королева, а также Донских. Недвижимости у последнего, как выяснили оперативники, было довольно много: дом в элитном подмосковном поселке Горки-2, несколько квартир в Москве. Кроме того, ему принадлежал целый автопарк, а также целый ряд новых автомобилей Mercedes.

Теги: олег донских, минсельхоз, фсб


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