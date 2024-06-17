Никакого ДТП. В сети появилось видео, как "сбили" самокатчика на Плотинке в Екатеринбурге

Падение самокатчика на Плотинке минувшим днем не было результатом столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города. Он же и опубликовал запись с камер наружного видеонаблюдения, в объектив которой попал инцидент с подростком.

Напомним, с утра в Telegram-канал появились фото лежащего на проезжей части подростка. По словам очевидцев, парня на самокате задело легковое авто, когда тот начал поворачивать. Удар якобы был несильный, однако у самоката отлетело колесо, а сам подросток остался лежать на дороге.

Впоследствии оказалось, что и удара никакого не было. Судя по видео, парня, вероятно, в состоянии опьянения, сильно заносило в стороны. По неизвестной причине, он выехал на дорожную часть, где не справился с управлением и упал с самоката. На помощь ему поспешили водители и прохожие. Была вызвана "скорая".

Что именно стало причиной травмирования подростка пока неизвестно.