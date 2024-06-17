В Югре следователи проводят проверку из-за гибели дачника во время пожара в Лангепасе

Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Лангепаса во время пожара в СОНТ "Дорожник", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Погибший - мужчина 1969 года рождения. Его тело было обнаружено в ходе тушения пожара, произошедшего в ночь на 17 июня 2024 года на одном из дачных участков

Причины пожара устанавливаются дознавателями противопожарной службы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре. Для установления причины смерти мужчины в ходе проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки и после выяснения объективных обстоятельств произошедшего следователями будет принято процессуальное решение.