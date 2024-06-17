В ростовском СИЗО, где произошел захват заложников, изъяли запрещенные предметы

Запрещенные предметы изъяты во время обыска в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону, где 16 июня заключенные захватили заложников.

"В ходе обыска был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, бытовые предметы", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее СМИ сообщили, что захватившие заложников содержались в разных камерах, но между ними была связь. К своей операции захватчики готовились долго. Они заранее ослабили решетку камеры, затем выбили ее и выбрались во двор, проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников.