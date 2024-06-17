В зону СВО доставлена новая партия бомбардировщиков Су-34

В зону проведения специальной военной операции (СВО) прибыла новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34. Машины изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Самолеты прошли заводские испытания и направлены в войска.

Су-34 предназначен для уничтожения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Самолеты способны применять широкую линейку неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения. Машины могут выполнять задачи при огневом и радиоэлектронном противодействии противника днем и ночью, в сложных метеоусловиях, сообщает Ростех.