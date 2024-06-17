17 Июня 2024
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Фото: В.Н. Горелых

Глава Свердловского ГУ МВД Мешков устроил разбор полетов в Шалинском ОВД 

Глава свердловского гарнизона полиции генерал-лейтенант Александр Мешков прибыл в Шалинский ОВД с рабочим визитом. Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых, за год отдел скатился до 33 места по ведомственной методике оценки, хотя ранее уверенно держался в десятке. Не обошлось без разбора полетов и серьезных оргвыводов.

Территория обслуживания отдела включает в себя Шалинский округ и Староуткинск, численность которых составляет порядка 18,5 тыс. человек. С февраля 2022 года отдел возглавляет подполковник полиции Григорий Шестаков.

Глава Свердловского ГУ МВД Александр Мешков с рабочим визитом в Шалинском ОВД(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Первыми Мешков посетил дежурную часть, комнаты хранения орудия и кабинеты сотрудников следствия, оперуполномоченных и кадровой службы. После этого состоялось совещание, где подводились итоги деятельности ОВД Шали по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений за пять месяцев текущего года.

Глава Свердловского ГУ МВД Александр Мешков с рабочим визитом в Шалинском ОВД(2024)|Фото: В.Н. Горелых

"С докладом о состоянии дел и о причинах снижения результативности работы коллектива выступили руководитель отдела подполковник Шестаков и первые лица ведущих служб подразделения. Объективная критика прозвучала в их адрес за упущения в работе по целому ряду направлений, в том числе в сфере борьбы с мошенничеством, раскрытия преступлений экономического блока и категории прошлых лет. Остро стоит проблема противодействия наркотрафику, а также с состоянием аварийности на дорогах. "Разбор полетов" закончился серьезными оргвыводами. Генерал Мешков объявил трем должностным лицам выговор, ещё один руководитель будет привлечен к дисциплинарной ответственности по выходу из отпуска. Установлены конкретные сроки устранения допущенных недостатков в оперативно-служебной деятельности отдела", - отметил полковник Горелых.

Сотрудники Шалинского ОВД(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Однако не обошлось и без позитивной отметки. Например, улучшение ситуации с противодействием незаконному обороту оружия. Здесь не зарегистрировано ни одного такого преступления.

Помимо этого, местные правоохранители не допустили роста криминальных проявлений в общественных местах. В отчетном периоде удалось избежать убийств, грабежей и разбойных нападений. Также на 27,3% снизилась кривая преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Глава свердловского гарнизона полиции Александр Мешков продолжит выезды в территориальные ОВД с целью личного ознакомления со складывающейся обстановкой и принятия своевременных мер реагирования.

Теги: Шалинский ОВД, Мешков, ГУ МВД


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