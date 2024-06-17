Девелопер из Екатеринбурга направил 160 млн на благотворительность

Благотворительность екатеринбургского бизнеса стала почти рутинной практикой. Зачастую жители города даже не знают - каков вклад бизнеса в модернизацию той или иной части среды их обитания. С одной стороны, это говорит о том, что предприниматели Среднего Урала включаются своими возможностями в улучшение качества жизни в режиме нон-стоп, а то, что становится привычным, часто не замечается. С другой - о благотворительных усилиях, конечно, стоит знать, и ценить таковые. Тем более, что далеко не все города страны этим могут похвастаться.

Например, «Общество Малышева 73» (принадлежит владельцам ТЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому) строит и реконструирует социальные объекты, развивает детский спорт, поддерживает малоимущих и нуждающихся и еще много чего делают в плане совместного с городскими властями формирования современной социальной среды столицы Урала.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов неоднократно отмечал, что социально ориентированный бизнес является одной из отличительных черт города. И "Общество Малышева 73" в ряду благотворителей занимает одно из ключевых мест.

Представитель компании поясняет, что в холдинге не существует жесткой системы отбора проектов и списка требований к благополучателю, из-за несоответствия которым он может быть отрезан от помощи. "Наша деятельность должна приносить реальную пользу тем, кто в ней нуждается" - считают в компании.

А потому реализуют сразу 15 разных благотворительных программ, объем финансирования которых в 2022–2023 годы превысил 160 млн руб. (без учета социальных проектов и капвложений в инфраструктуру).

«Если честно, достаточно долгое время у нас не было четкой системы, заранее утвержденных планов, согласованных бюджетов для социальных и благотворительных проектов. Какие-то проекты инициировали мы сами, о чем-то нас просили благотворительные фонды и организации. По сути, мы делали все, что называется, по велению сердца. Это объясняется взрослением — нашим личным и компании,— подчеркнул учредитель “Общества Малышева 73” Константин Погребинский.— Но рассказывать об этом — такой потребности не было. Считаем, что это абсолютно естественный процесс: мы живем в этом городе, любим его, считаем одним из лучших и уезжать не собираемся».

Так, с 2015 года «Общество Малышева 73» поддерживает детский спорт, в том числе построена Академия тенниса в Академическом районе. Площадка была создана для проведения в Екатеринбурге соревнований по теннису в рамках Международного фестиваля университетского спорта, который прошел в августе 2023 года. Теперь Академия является одним из крупнейших центров в России, имеет 17 кортов и проводит подготовку по 7 программам. Кстати, это единственный в Екатеринбурге теннисный клуб, где есть корты с тремя видами покрытий: хард, грунт и искусственная трава.

В рамках программы «Территория спортивных побед» холдинг построил 60 спортивных площадок по заявкам школ и техникумов: футбольные поля, корты, зоны с уличными тренажерами. Одним из ярких примеров стала спортивная площадка, созданная на базе школы-интерната №12. Важно отметить ,что это учреждение образования предназначено для детей с ментальными нарушениями - обучается здесь по адаптивным программам 364 ребенка. Директор Марина Веригина рассказала, что школа функционирует с 1964 года. За это время ее инфраструктура, конечно, обветшала.

«У нас появилась идея о создании спортивного уголка для наших учащихся. “Общество Малышева 73” поддержали нас и помогли реализовать эту инициативу»- сообщила Марина Веригина. Компания построила на территории школы поле для мини-футбола и установила тренажеры. Главной особенностью реализованного проекта стало то, что он полностью учитывает психофизиологические особенности и нарушения координации у детей.

И это только один из благотворительных проектов, направленных на создание условий для занятия спортом детей. А всего в рамках программы «Спорт в детские дома» «Общество Малышева 73» ежегодно выделяет около 2 млн рублей на оплату услуг тренеров и организацию тренировок для 19 учреждений Свердловской области.





Еще одно направление для благих дел «Общества Малышева 73» - участие в модернизации объектов городской среды. Как известно, девелоперский дивизион «Гринвич Недвижимость» входит в структуру холдинга, а потому свои возможности бизнесмены готовы использовать и в строительстве, ремонте дорог, мостов, парков, социальных и спортивных объектов.

Например, в декабре 2023 года построенный в 1984 году детский сад № 535 на улице Новгородцевой, 7а усилиями екатеринубргских бизнесменов из ветхого здания был превращен в современное детское учреждение, а в мае 2024 девелопер завершил строительство еще одного детсада в квартал-парке «Каменные палатки». Здание площадью 4 тыс. кв. м рассчитано на 200 детей. Общая сумма инвестиций в проект составила 350 млн рублей.

«Строительство детских садов с учетом новых стандартов — это более просторные помещения, что имеет важное значение для обеспечения комфорта, современные материалы и технологии, которые обеспечивают долговечность зданий и лучшую эксплуатацию. Мы уверены, что новый объект станет важным элементом социальной инфраструктуры микрорайона»,— отметил учредитель «Общества Малышева 73» Игорь Заводовский.

В мэрии города особо отметили, что введение в эксплуатацию нового объекта позволит обеспечить местами в детских садах детей от одного года, проживающих в Кировском районе. Компания уже передала объект городу, причем, на безвозмездной основе.

Еще один проект, прорабатываемый сейчас «Гринвич Недвижимость», тоже направлен на поддержку семейных ценностей, что точно коррелируется с задачами, поставленными президентом при объявлении в России Года семьи.

Речь о создании рекреационного кластера на берегу Нижне-Исетского пруда на Уктусе. Проект предполагает появление здесь уникального пространства для семейного отдыха и занятий спортом. На набережной протяженностью около 2 км, в двух парках и пляжах общей площадью 5 га будут обустроены 10 зон для спокойного отдыха, 15 детских площадок и 15 спортивных площадок. Проложат беговые и велодорожки, установят площадки для волейбола, футбольное поле, площадку для стритбола, несколько зон для настольного тенниса, площадку для мини-гольфа, несколько workout-зон, площадку для йоги и бочче. Общая площадь всех участков проекта достигает почти 9 га. Часть проекта уже реализована - набережная около ЖК «Сказы Бажова», «Сезоны» и набережная, остров и парк около квартал-парка River Park. В 2024 работы продолжаются.

«Каждая компания может находить формат, который дает возможность использовать имеющиеся ресурсы — у кого-то медийные, у кого-то финансовые, у кого-то производственные. Абсолютно любой ресурс можно превратить в инструмент поддержки»,— считает Константин Погребинский.

И в подтверждение его слов факты - так, с развитием ресторанного бизнеса в структуре холдинга возникла идея «Благотворительной столовой», в которой бесплатно кормят нуждающихся. На улице Восточная, 21 уже почти пять лет реализуют проект.

Ежедневно в столовой готовится до 1,5 тысяч обеденных наборов, в месяц — до 30 тысяч. Более того, маломобильным нуждающимся горожанам волонтеры доставляют обеды.

Кстати, столовая еще и готовит наборы для нескольких некоммерческих организаций Екатеринбурга, оказывающим благотворительную помощь нуждающимся. Востребованность этого благо-проекта со временем все более очевидна. Если в первый год работы столовой здесь готовили по 400 обедов в день, то сейчас — уже 1,5 тысячи.

Вышеописанные примеры - лишь часть широкой палитры благих делах, которые "Общество Малышева 73" конкретно и большая часть екатеринбургского бизнеса творит в рутинном режиме практически ежедневно. К хорошему привыкают быстро и екатеринбуржцы действительно к активному соучастию городского бизнеса в преображении родного города привыкли. И точно надеются, что вносить свой вклад в обновление всего городского пространства благотворительными проектами для екатеринбургского бизнес-сообщества станет постоянной привычкой и человеческой потребностью.