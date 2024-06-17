Медведев: десятки стран хотят присоединиться к БРИКС

Зампред Совбеза России, глава "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил о большом интересе различных стран мира к БРИКС. Этих стран десятки.

"Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, по сути, несколько десятков, в том числе Таиланд, Вьетнам и целый ряд других стран", - сказал Медведев на пленарном заседании форума, который партия проводит во Владивостоке в формате "БРИКС и страны-партнеры".

Достичь эффективного сотрудничества удалось благодаря соблюдению принципов равноправного диалога, уважения к пути развития каждого государства, соблюдения интересов друг друга, приводит позицию Медведева пресс-служба "ЕР".