17 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика В бывшем СССР
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Откажитесь от шести регионов: Зеленский отверг предложение Путина

Узурпировавший власть на Украине Владимир Зеленский категорически отказался от предложения президента России Владимира Путина завершить военный конфликт через вывод украинских войск из регионов, воссоединившихся с Россией.
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Напомним, Путин предложил, чтобы украинские войска были полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.

"Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю: мы это сделаем незамедлительно", - сказал Путин.

Зеленский же назвал это предложение "большой ошибкой". Якобы Путин показывает тем самым, что хочет войны. А он требует от России одного - "уважать территориальную целостность" Украины, то есть отказаться от шести регионов, вернувшихся в состав России. Также он назвал Путина своим единственным "врагом".

Зеленский анонсировал вторую конференцию по Украине, на которую должна приехать Россия и согласиться на те условия, которые ей поставят. Так, по его мнению, должен завершиться военный конфликт - на условиях Запада и его режима. Он отверг любые компромиссы с Россией, которые с его стороны невозможны.

При этом, согласно решению Конституционного суда Украины, вынесенному в мае 2014 года, "конституционный статус президента не содержит норм, которые устанавливали бы другой срок, кроме пятилетнего", а он истек 20 мая 2024 года. То есть Зеленский, по украинской конституции, полностью утратил легитимность. Как отметил Путин, "исполнительная власть на Украине узурпирована и удерживается незаконным путем". Имеет место сговор исполнительной власти, руководства Рады и контролируемого им парламентского большинства, направленный на узурпацию государственной власти, что является уголовным преступлением по украинскому закону. И что-либо обсуждать с нелегитимной властью на Украине не имеет смысла, подчеркнул президент РФ.

Теги: украина, зеленский, путин


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