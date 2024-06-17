Прокуратура проверит, почему в квартиры жителей Полевского подается некачественная холодная вода

Прокуратура организовала проверку по сообщениям от жителей Полевского о некачественном холодном водоснабжении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, 11 июня на территории города произошло ухудшение качества питьевой воды, поставляемой по водопроводным сетям. В АО "Северский трубный завод" сообщили, что указанные обстоятельства вызваны ухудшением качества воды, получаемой организацией из поверхностного источника водоснабжения - открытого водозабора на реке Чусовая.

"В соответствии с информацией Южного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 14 июня 2024 года специалистами Южного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" проведены мероприятия по получению проб воды на территории г. Полевской с целью определения ее качества, соответствия установленным нормативам", - рассказали в прокуратуре.

Вопрос о том, будут ли приниматься меры прокурорского реагирования к АО "Северский трубный завод", решится после получения результатов проб воды. На данный момент ведомство внесло представление об устранении нарушений в адрес главы администрации Полевского городского округа.

Ситуация остается на контроле прокуратуры города, надзорные мероприятия продолжаются.