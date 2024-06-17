Пушков: Саммит по Украине провалился из-за отказа 15 стран подписать декларацию
Конференция по Украине, которая проходила в Швейцарии, провалилась, поскольку 15 стран отказались подписать финальную версию коммюнике, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
По его мнению, это "заметно подрывает и без того сомнительное значение саммита для западного альянса и Киева".
"Из 15 государств, отказавшихся присоединиться к коммюнике, 13 - ведущие страны Глобального Юга. Таким образом, Глобальный Юг пристегнуть к западной политике в очередной раз не удалось", - написал Пушков.
Так, Индия не стала подписывать принятые по итогам конференции по Украине в Швейцарии документы, поскольку считает, что мирное разрешение конфликта требует взаимодействия между его сторонами, тогда как на конференции не было представителей России.
Китай изначально отказался от участия в конференции, потому что на нее не была приглашена Москва.
Пушков также назвал символичным тот факт, что коммюнике не подписал и Ватикан.