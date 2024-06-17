Пушков: Саммит по Украине провалился из-за отказа 15 стран подписать декларацию

Конференция по Украине, которая проходила в Швейцарии, провалилась, поскольку 15 стран отказались подписать финальную версию коммюнике, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его мнению, это "заметно подрывает и без того сомнительное значение саммита для западного альянса и Киева".

"Из 15 государств, отказавшихся присоединиться к коммюнике, 13 - ведущие страны Глобального Юга. Таким образом, Глобальный Юг пристегнуть к западной политике в очередной раз не удалось", - написал Пушков.

Так, Индия не стала подписывать принятые по итогам конференции по Украине в Швейцарии документы, поскольку считает, что мирное разрешение конфликта требует взаимодействия между его сторонами, тогда как на конференции не было представителей России.

Китай изначально отказался от участия в конференции, потому что на нее не была приглашена Москва.

Пушков также назвал символичным тот факт, что коммюнике не подписал и Ватикан.

Всего в мероприятии принимало участие 91 государство. Власти 11 из них сразу отказались подписывать декларацию: Армения, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Ливия, Южная Африка, Индия, Индонезия, Таиланд, Мексика, Бразилия. Кроме того, еще две страны позже отозвали свои подписи, речь об Ираке и Иордании. Не подписала коммюнике и страна-хозяйка конференции, а также упомянутый уже Ватикан.