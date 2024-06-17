В Югре затоплено 724 приусадебных участка и шесть домов

В Югре затоплено 724 приусадебных участка и шесть домов в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В Нижневартовске под воду ушел автомобиль. Эвакуировать транспорт с подтопленной территории садово-огороднического товарищества "Ремонтник-87" в районе Старого Вартовска помогли спасатели.

В семи муниципальных образованиях округа введен режим повышенной готовности.

Сотрудники МЧС России ежедневно контролируют ситуацию на реках с помощью беспилотных авиационных систем и оказывают адресную помощь населению.